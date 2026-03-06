Amplían el acceso de vehículos a la calle Major ante las demandas vecinales

Publicado por J. BONILLA Creado: Actualizado:

El pleno de la Paeria de Cervera aprobó ayer por unanimidad la modificación del reglamento de acceso de vehículos al carrer Major, ampliando el número de matrículas autorizadas a circular por esta vía. La medida permitirá que los residentes en las calles Sebolleria y Santa Maria, así como de la plaza Major, puedan solicitar su inclusión en el padrón de acceso.

La decisión se tomó para atender las peticiones de vecinos de estos tres puntos del centro histórico, que no figuraban en la regulación vigente desde 2022 y que solo autorizaba a los de las calles Mare Janer y Sabaters y el callejón del Salí.

Durante la sesión también se aprobó una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RLT) para corregir algunos errores de transcripción en las fichas descriptivas. Además, se dio luz verde a un reconocimiento extrajudicial de créditos por un importe de 42.900,14 euros, con el apoyo del equipo de gobierno (PSC y Junts) y las abstenciones de SiF y ERC.