Cuarenta regantes llevan a juicio al Canal d’Urgell por los cortes de agua de la sequía

EDUARDO BAYONA Periodista Lleida

Cuarenta regantes del Canal d’Urgell han decidido llevar a los tribunales a la comunidad general por las pérdidas de cosecha que sufrieron a raíz del corte del suministro de agua en 2023 por la sequía.

La magistrada del juzgado Contencioso Administrativo de Lleida, de ámbito provincial, comunicó hace unas semanas, al suspender la segunda vista oral por una de esas demandas, su intención de acumularlas todas en una macrocausa, una propuesta con la que los regantes críticos, la mayoría alineados con Manifest, mostraron su conformidad mientras la dirección del canal se oponía.

La magistrada se inclina por acumular y enjuiciar los asuntos en bloque, vista la identidad de su “causa de pedir”, o tomando como guía uno o varios de ellos. La legislación sobre la jurisdicción Contencioso-Administrativa refuerza la posición de la magistrada, ya que permite acumular demandas tanto en la fase inicial de los pleitos como en sus últimos trámites, aunque siempre antes de que hayan quedado conclusos para sentencia.

Los payeses sostienen que el canal no les había facilitado información suficiente sobre el riesgo real de que hubiera cortes de agua cuando tenían que decidir si sembraban o no y acabaron perdiendo sus cosechas sembradas y abonadas, la mayoría de maíz. El canal, por su parte, mantiene que sí dio información suficiente y enmarca el resultado en el riesgo y ventura que caracteriza, también en el sector agrario, la actividad del empresario.

Hasta la fecha, el juzgado ha resuelto un pleito con una condena al Canal d’Urgell, obligado a indemnizar por los gastos pero no por el lucro cesante o expectativa de negocio. En el juzgado llevan ya unos meses otros ocho, más el suspendido en febrero, y la jueza ha anunciado su intención de enjuiciarlos de manera conjunta con uno de ellos como modelo, en un formato similar al de las demandas colectivas. El objetivo es celebrar las vistas antes del verano, aunque todo apunta a que esa fecha se retrasará.

Según fuentes de los regantes, otros quince agricultores están ultimando sus demandas tras haber desestimado el canal sus peticiones iniciales (algunas ya están en el juzgado) y una cifra similar se ha interesado por hacerlo tras la última tanda de desestimaciones. La cifra final rebaja las expectativas iniciales de litigiosidad, más altas.

La junta de gobierno del canal ha rechazado cerca de 300 reclamaciones de regantes en cinco sesiones de la junta de gobierno: 12 en la primera, 27 en la segunda y en la tercera y más de cien tanto en la cuarta como en la quinta. En los dos últimos bloques menudean las reclamaciones de pequeña entidad cuyos impulsores desisten de ir a la vía judicial.