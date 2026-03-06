Detenidos tres hombres con 60 antecedentes por robar un bolso una mujer que iba en andador en Mollerussa

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres hombres de entre 38 y 54 años como presuntos autores de un robo con violencia e intimidación ocurrido en enero del año pasado en Mollerussa. Según informa la policía, una mujer que caminaba por la avenida del Canal con la ayuda de un andador fue asaltada por dos hombres. Uno de ellos la empujó haciéndola caer al suelo y el otro le estiró el bolso que llevaba colgado en el andador. Después de más de un año de investigación, los agentes han podido identificar y detener a los presuntos autores de los hechos en Igualada, Cerdanyola del Vallès y Arbeca. Los tres individuos suman una sesentena de antecedentes, mayoritariamente hurtos cometidos en mercados semanales y centros comerciales por toda Catalunya.

Después de perpetrar el robo, los autores huyeron del lugar y subieron a un vehículo donde los estaba esperando otro hombre. Al recibirse la alerta los mossos atendieron a la víctima que, a pesar de la violencia del hecho, no sufrió lesiones relevantes. Poco después, un vigilante municipal de Juneda estableció un control de paso y, a pesar de la huida inicial, pudo parar un vehículo ocupado por tres personas. Dos de ellos huyeron deprisa y se quedó solo con el conductor.

Al lugar llegó también una patrulla de mossos y constataron que el conductor tenía numerosos antecedentes por hurtos y similares en mercados y establecimientos comerciales. En el vehículo, sin embargo, no encontraron ningún objeto relacionado con el robo. Como en aquel momento no pudieron relacionarlo directamente con el robo, lo soltaron una vez fue plenamente identificado y recogidos algunos indicios.

A partir de aquí la Unidad de Investigación de Mollerussa se hizo cargo del caso. Pocos días después un vecino de Torregrossa localizó el bolso de mano sustraído a pie de la carretera LV-4001. Gracias a los indicios recogidos inicialmente los investigadores pudieron relacionar el vehículo parado aquel día y el conductor con el recorrido que habrían hecho los ladrones. Además, determinaron la identidad de dos personas relacionadas con el conductor con el mismo perfil delincuencial.

Finalmente, la investigación ha concluido esta semana con la detención de los tres sospechosos en Igualada, Cerdanyola y Arbeca entre el miércoles y jueves. Los detenidos están pendientes de pasar a disposición ante el juzgado de guardia de Lleida.