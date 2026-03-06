El deporte como medio para prevenir el cáncer testicular

Publicado por JORDI BONILLA Creado: Actualizado:

En los vestuarios de fútbol, pocas veces se habla de salud más allá de una lesión muscular o una rotura de ligamentos. Sin embargo, Carles Lladó, vecino de Cervera y abogado, quiere cambiar esta realidad. Fruto de su propia experiencia, ha creado la Asociación Española contra el Cáncer Testicular, una entidad con vocación estatal que quiere llenar el vacío de acompañamiento y prevención que, asegura, todavía existe en torno a este tumor, especialmente entre jóvenes deportistas.

El 2 de abril de 2013, la vida de Lladó se rompió por completo cuando le diagnosticaron un cáncer testicular muy avanzado, con afectación ganglionar y varias complicaciones tras dos infartos, todo ello pocos días después del nacimiento de su hija. “Lo perdí absolutamente todo: el trabajo, la pareja y la salud”, afirmó. Estuvo seis meses ingresado y durante los cinco años de recuperación se dio cuenta de las pocas facilidades que hay para afrontar este tipo de cáncer.

Tras superar la enfermedad, decidió reinventarse. Antes trabajaba de comercial y también tenía experiencia como representante de futbolistas profesionales. Aun así, quiso estudiar Derecho para poder asesorar a otros enfermos antes, durante y después del tratamiento, sobre todo en el ámbito laboral.

Lladó remarcó que el cáncer testicular sigue siendo un tumor minoritario, aunque en España se diagnostican alrededor de 1.500 nuevos casos anuales y es el cáncer más frecuente entre hombres de 14 a 35 años. “Es uno de los cánceres más tóxicos que existen, aunque aquí, a diferencia de otros países, lo tipifican como genérico. Esto impide que se reconozcan las secuelas y que no haya tanta investigación”, detalló.

El deporte, y en concreto el fútbol, es el canal que ha elegido para enviar un mensaje preventivo a los jóvenes. Lladó, que mantiene contactos en el sector profesional, defendió que los clubes pueden ser una plataforma de visibilización, “porque existen futbolistas de élite que han pasado por esta enfermedad”, como Yeray Álvarez o Carlos Roa. El abogado hizo hincapié en el factor tabú como uno de los principales obstáculos. En su opinión, cuesta que los hombres verbalicen problemas relacionados con la sexualidad o la fertilidad, lo que retrasa diagnósticos. También consideró que “nos llenamos la boca con que tenemos que ayudarnos, pero cuando te encuentras en esta situación puede ser difícil de aceptar en tu entorno” y que, por ese motivo, hace falta más sensibilización.

Por ahora, la asociación empezará a ofrecer charlas en clubes de la Segarra dirigidas a coordinadores, entrenadores, directivos, familias y jugadores, para explicar qué es el cáncer testicular, sus síntomas y cómo prevenirlo. Las realizan expacientes, como Lladó, y también profesionales sanitarios. “El objetivo es que los jóvenes sepan que este tipo de cáncer existe y de qué modo pueden prevenirlo”, señaló el presidente de la entidad.

Respecto a la captación de fondos, buscan empresas y benefactores para cerrar convenios que permitan “hacer mucha más investigación, porque ahora es cero”. Desde Cervera, su iniciativa aspira a extenderse por todo el país “sin prisa, pero sin pausa”. De momento, la respuesta de los clubes con los que ha ido llamando a la puerta ha sido muy positiva y solo falta “poner fechas” a las primeras actividades.