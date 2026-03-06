Récord de expositores con 61 estands en la Fira del Trumfo y la Festa del Vi

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La plaza del Camp de Solsona acogerá este fin de semana la 22 Fira del Trumfo i la Tòffona de Catalunya y la XI Fira del Vi, que este año contará con 61 expositores, una cifra récord, según la organización. Durante todo el fin de semana el público podrá comprar trumfos y tòfones, entre otros productos agroalimentarios. La Festa del Vi reunirá a diferentes bodegas de diferentes denominaciones de origen catalanas, entre ellos vinos del Solsonès. La oferta se completa con catas gastronómica y una amplia programación de actividades culturales, familiares y musicales. Mañana sábado durante toda la jornada habrá juegos de mesa y tradicionales gigantes, conciertos y la Fira del Petit Botiguer, así como el tradicional concurso de pelar patatas. El domingo continuará con las propuestas gastronómicas y la Festa del Vi, así como una exhibición de swing con música en directo. También tendrá lugar el acto de homenaje Premi Bufet 2026.

La festa del Vi mantiene su compromiso con la singularidad artística local y este año las copas incorporan una ilustración del artista de Solsona Jaume Cuadrench.

En caso de lluvia y de alteración del programa de actos, la organización comunicará a través de las redes sociales del consell el cambio de ubicación o de horario a todos los asistentes.