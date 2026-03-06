Un coleccionista de cráneos y cuernos de ciervo: "tuve una conexión muy fuerte con este mundo y empecé a estudiarlo"

Publicado por JORDI BONILLA Creado: Actualizado:

El imaginario folclórico de Cervera no se entendería sin la figura del ciervo, animal presente en el mismo topónimo de la ciudad, que significa tierra de ciervos, y también en su escudo. En el marco del Mil·lenari, el técnico forestal y coleccionista Julià Rodríguez ha presentado una muestra de restos biológicos, como cráneos y cuernos, de ciervos, gamos y corzos.

La exposición, que puede visitarse los días 6, 7 y 8 de marzo en la iglesia de Sant Joan, pretende “acercar al público lo que es el ciervo, ya que está presente en la simbología de Cervera, pero no se conoce suficiente”, según explicó el naturalista. Rodríguez empezó a recoger las distintas piezas hace cinco años durante excursiones en bosques y montañas. “Lo primero que encontré fue una cornamenta. A partir de ese descubrimiento, tuve una conexión muy fuerte con este mundo y empecé a estudiarlo”, relató.

El coleccionista aseguró que “si hace mil años alguien puso este nombre a Cervera, debe ser por alguna razón, porque seguramente había miles de ciervos en esta zona”. Con el paso de los años, este animal desapareció de la Segarra y ahora ya no hay. “Es una comarca con mucha fauna, como aves esteparias y corzos, aunque todavía no ha regresado el ciervo”, subrayó. Aun así, Rodríguez se muestra optimista, ya que en los últimos años ha habido avistamientos de gamos en Guissona, Cabanabona y Torà.

Además del ciervo, su colección personal también cuenta con cuernos de cabras salvajes “para que la gente pueda compararlos con los de los ciervos, ya que ambos son del grupo de los ungulados”. La principal diferencia entre ambos es que los ciervos pierden sus cuernos cada año, mientras que las cabras y las vacas los mantienen y van creciendo con el paso del tiempo, pudiendo observar su edad según el número de nudos que tienen.

Su objetivo es seguir difundiendo su trabajo con exposiciones y conferencias.