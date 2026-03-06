Una residencia para atraer talento

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Fundación Campus Solsona presentó ayer la Casa del Talent, una nueva residencia que a partir de 2027 ampliará la oferta de alojamiento para estudiantes y profesionales que necesiten instalarse en Solsona en estancias temporales, ya sean largas o cortas. El nuevo equipamiento se ubicará en la antigua residencia de estudiantes de la escuela Arrels, pero con acceso independiente, y estará abierto a toda la comunidad, que podrá disponer de habitaciones compartidas e individuales. El objetivo es facilitar la llegada de alumnos de fuera de la comarca, dar apoyo a nuevas iniciativas formativas y mejorar la experiencia de quien cursan sus estudios en el territorio.

Según sus impulsores, la Casa del Talent se plantea como un proyecto comunitario que se financiará mediante un modelo mixto. Los particulares y las empresas interesadas podrán sumarse a través de títulos participativos retornables a modo de bonos de inversión, o bien mediante donaciones solidarias. Estas aportaciones se complementarán con financiación procedente de banca ética y posibles ayudas públicas, bajo criterios de transparencia, arraigo territorial e impacto social.

Esta nueva residencia es el eje del proyecto Campus Solsona, que busca ordenar y ampliar la oferta formativa de la comarca, generar nuevas oportunidades para jóvenes y reforzar el tejido económico y social de territorio. El objetivo es conseguir que el talento joven no se sienta obligado a salir del Solsonès para acabar sus estudios postobligatorios y, a la vez, atraer jóvenes de fuera de la comarca y dar servicio a los universitarios que ya están en Solsona, así como a las empresas del territorio.

Se trata de una iniciativa que toma el ejemplo de otros proyectos en los que la apuesta por la educación ha sido un revulsivo, y debe servir para proyectar Solsona como un verdadero campus, poniendo en valor su oferta de formación y servicios para estudiantes, ya que la dimensión de la comarca permite gestionarlo de forma próxima y coordinada.

En este sentido, los impulsores del proyecto recordaron ayer que en el Solsonès ya existen iniciativas con capacidad de atracción y proyección, como el Festival AIMS, el Campus Èlite Jove de baloncesto o el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.

Un proyecto compartido para fijar población en la comarca

Campus Solsona es un proyecto promovido por la Fundació Campus Solsona, formada por profesionales de los ámbitos educativos y empresariales de la comarca y abierta a otros perfiles que se quieran incorporar a la iniciativa. Su voluntad es ampliar la oferta de formación profesional y especializada como una de les palancas más efectivas per fijar población joven, mejorar la inserción laboral y reforzar la competitividad del territorio.