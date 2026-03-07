Judith Alcalà, diputada del PSC: “Lleida necesita los presupuestos del Govern”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

“Lleida, el Pirineo y Aran necesitan tener lo antes posible los presupuestos de la Generalitat. Hablamos de más de 218 millones de euros para sacar adelante proyectos destinados al bienestar y la generación de riqueza en el territorio”, dijo ayer la diputada del PSC Judit Alcalà, quien pidió “a todas las fuerzas políticas progresistas y con sentido de país, a todos los diputados y diputadas que quieren sumarse a trabajar por nuestras comarcas y pueblos, que apoyen estas cuentas, las más ambiciosas de la historia”.

Alcalà destacó que “en Ponent, el presupuesto aumenta hasta un 17% y se acerca a los 164 millones de euros” con actuaciones como la mejora de los hospitales Arnau de Vilanova y Santa Maria, la línea de tren de Manresa, el polígono de Torreblanca o la comisaría de los Mossos en Mollerussa. “La seguridad es una prioridad”, añadió.