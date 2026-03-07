Evacuado grave al caer por una escaleras en un accidente laboral en Aspa

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un operario resultó herido de carácter grave ayer en un accidente laboral en Aspa. Los servicios de emergencias fueron alertados del siniestro a las 13.55 horas. Al parecer, el trabajador cayó por unas escaleras. Hasta el lugar acudieron tres unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y los Mossos d'Esquadra. Los Bomberos, que también fueron alertados, fueron desactivados.

El herido presentaba una lesión en la espalda en la zona de la columna y, tras ser atendido in situ, fue evacuado al hospital Arnau de Vilanova, según informaron fuentes de la Policía catalana.

Balance

En el primer semestre del año pasado se notificaron 3.374 accidentes laborales en las comarcas de Lleida, la mayoría de ellos de carácter leve, con 3.345. Este tipo son los únicos que se redujeron, en concreto un 3,77%. Los casos considerados graves aumentaron un 15%, con un total de 23, todos ellos traumáticos.

Hubo seis víctimas mortales, una más que en el mismo período del año pasado, lo que en términos relativos implica un incremento del 20%, según datos de la Generalitat de Catalunya. Teniendo en cuenta todos los incidentes, la siniestralidad en Lleida se redujo en un 3,63%