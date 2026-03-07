Naui compdaders d’aigua enes depòsits
En sies nuclèus, tà controlar eth flux d’aigua e redusir pèrtes. Invertiràn mès de 70.000 euros ena intervencion
Er Ajuntament de Naut Aran a dat lum verda ara renovacion de sies compdaders enes depòsits d’aigua potabla des nuclèus d’Arties, Garòs, Bagergue, Salardú, Tredòs e Unha, tà complir damb eth pagament dera taxa de sanejament que gestione era Agéncia Catalana dera Aigua (ACA) e amiar a tèrme un contròl damb precision deth debit, monitorizar eth sistèma de distribuciont e redusir pèrtes damb era deteccion d’anomalies. Hònts deth consistòri afirmen que Salardú e Unha compartissen depòsit e sonque s’installarà un compdader, mentre qu’en Gessa e Baqueira se mantieràn es actuaus. Baqueira a tres compdaders en Tanau, Ruda e Baqueira 1500, que tanpòc seràn renauidi. Per contra, eth d’Arties pòrte mès d’un an sense foncionar e serà modernizat. Es naui compdaders auràn un sistèma de telecontròl e telelectura remòta. Era intervencion prevé ua inversion de mès de 70.000 euros.
Es compdaders actuaus permeteràn hèr lectures reaus deth consum d’aigua de cada nuclèu e èster mès eficients. A despiet de tot açò, cap de municipi des nau dera Val d’Aran dispòse d’un sistèma de contròl de consum d’aigua enes cases per manca de compdaders en sistèma de distribucion en baisha. Se tracte d’ua competéncia municipau e era situacion empedís conéisher es consums d’aigua reaus, çò que dificulte es mesures entà fomentar er estauvi o ben penalizar un consum excessiu. En Vielha e Mijaran, eth consistòri crube era aigua a rason d’un prètz annau qu’includís es servicis e taxes de manteniment deth hilat d’aigua e sanejament. Dada era manca de contadors enes abitatges, se hè ua estimacion indirècta deth consum mejançant era aplicacion de trams per casae ans. Non compdar damb mesuraders de consum limite as ajuntaments entà optar a ajudes dera ACA entà hèr milhores enes hilats.