Obras para levantar el veto a la navegación en Canelles

Àger está construyendo una estación de desinfección de embarcaciones, un equipamiento con el que espera poder dejar atrás la prohibición de navegar en el pantano de Canelles. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) suspendió la navegación el pasado 1 de noviembre, tras detectar la presencia de mejillón cebra en este embalse y Santa Anna, y exigió construir instalaciones de limpieza para evitar la propagación de este molusco invasor. La alcaldesa, Mireia Burgués, explicó que el objetivo de las obras es poder reanudar la actividad náutica antes de Semana Santa, sin la incertidumbre que la actual prohibición de navegar ha generado en el sector turístico.

La estación se ha instalado en la parcela ante la Casa del Montsec, al lado de la báscula municipal “porque así se puede abrir más horas y hacer una gestión más adecuada, al disponer de un técnico en la oficina de turismo en la Casa del Montsec”, dijo la alcaldesa. Los trabajos han supuesto una inversión de alrededor de 10.000 euros y han contemplado la instalación de una caseta, la máquina de limpieza con agua a presión, la instalación de luz y agua, y una plataforma de hormigón para los vehículos. Añadió que la previsión es que, esta misma semana, técnicos de la CHE hagan una inspección de la estación para darle el visto bueno. Según Burgués, el objetivo es esté operativa lo antes posible. “Son varias las empresas que nos han solicitado esta instalación”, dijo la primera edil.

Entre tanto, en la Ribagorza aragonesa, el municipio de Viacamp negocia con la comarca la instalación de otro punto de desinfección.

Actualmente hay 5 puntos de entrada al pantano de Canelles y todos deberían cumplir con la normativa para poder navegar. Las consecuencias de eludir la obligación de desinfectar las barcas conlleva sanciones e incluso penas que pueden llegar a prisión. La CHE estableció que las estaciones de desinfección deben funcionar todo el año, especialmente en los meses de mayor actividad náutica. Sus responsables deben expedir resguardos y conservar matrices para posibles inspecciones.

Empresas reclaman esta instalación para poder trabajar

Gestores turísticos que operan en las aguas del embalse de Canelles pidieron celeridad a las administraciones para instalar estaciones de limpieza lo antes posible, ante la proximidad de las vacaciones de Semana Santa. Apuntaron que la incertidumbre de no disponer de un calendario complicaba la planificación de las empresas y no se podían hacer reservas de packs turísticos. Las empresas han adaptado sus actividades lúdicas a la entrada de embarcaciones al agua, ya que cada vez que una barca, kayak o piragua entre debe desinfectarse y volverlo a hacer al salir, lo que implicará desplazamientos y más costes para los gestores turísticos. Reclaman poder trabajar tras más de dos años de sequía que les impidió llevar a cabo su actividad e incluso obligó a algunos a cerrar la empresa.