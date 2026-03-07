Un presèp de cluishet, premiat en Barcelona
Un presèp elaborat damb cluishet (damb era tecnica japonesa nomentada coma amigurumi) pera vesia de Bagergue, Carme Coll Ballona, a estat guerdonat en 100au Concors de Presèps Nadau 2025, organizat pera Associació de Pesebristes de Barcelona. Eth 15 de hereuèr s’autregèc eth guerdon ena sedença des Germanetes dels Pobres en Barcelona. Era òbra premiada ei un betlem tradicionau hèt a man damb era tecnica deth cluishet, en qu’era autora i trabalhèc pendent un an. Includís totes es figures pròpries deth presèp, era Sagrada Família dera ciutat comtau, es Reis d’Orient, pastors e animaus, e subergés pera sua originalitat e valor artesanau. Eth presèp siguec expausat ena capèla e Sant Antòni dera glèisa de Bagergue. Era autora l’a dat ara parròquia entà que se pogue exibir cada Nadau, un gèst que refortís eth ligam comunitari e era preservacion des tradicions.