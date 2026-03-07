Vallfogona protege el yacimiento de La Pedrera, el tesoro íbero del Segre

Algunas de las piezas que se recuperaron del poblado y la necrópolis, como ceramica torneada, un casco de guerrero de hierro del siglo VI a.C y un bozal de caballo de bronce. - ARXIU IEI

El eco de un poblado íbero que estuvo habitado mil años a orillas del río Segre vuelve a sonar en Vallfogona de Balaguer. El yacimiento de La Pedrera, considerado uno de los conjuntos íberos más relevantes de Catalunya en el que no se han hecho prospecciones profundas, inicia ahora el camino para convertirse en Bien Cultural de Interés Local (BCIL), en una acción decidida de blindar su conservación y rescatarlo del olvido. En 2024, en un pleno de Vallfogona se aprobó por unanimidad el inicio del expediente y ahora debe ser el consell de la Noguera, después del periodo de exposición pública, el organismo que haga la declaración de protección.

El yacimiento de La Pedrera se encuentra en un espacio fronterizo: el poblado se extiende mayoritariamente en el término de Vallfogona, mientras que la necrópolis queda en Térmens, en una franja cercana al río Segre. Fue descubierto a mediados del siglo XX (1956-1958) por Lluís Dez-Coronel, abogado de la empresa Fecsa y miembro del Institut d’Estudis Ilerdencs a raíz de las obras del Canal de Balaguer y de la central hidroeléctrica de la actual Endesa.

El poblado quedó marcado por las prisas constructivas: del asentamiento, que abarca aproximadamente desde el siglo XIII a.C al III a.C, solo se pudo estudiar el corte estratigráfico que dejó al descubierto la excavación del canal. El poblado sería de planta elíptica y respondía al modelo de una calle central con habitáculos en ambos lados. Ocupaba una superficie de 140 metros el eje mayor paralelo al río y 70 metros el menor.

La necrópolis se reveló en 1958, en unos trabajos de nivelación agraria. La acción de un tractor dañó buena parte de las urnas y dispersó los ajuares, mayoritariamente de bronce y hierro, pero pese al desastre, los materiales recuperados, como una falcata, un casco y urnas cinerarias, son considerados excepcionales y únicos en el marco territorial de Ponent. Hoy, estas piezas se conservan y exponen en el Museu de Lleida, convertidas en uno de los pocos testimonios tangibles de aquella comunidad antigua.

El alcalde de Vallfogona de Balaguer, Xavier Castellana, explicó que hace 4 años, un estudio con georradar confirmó lo que muchos sospechaban: bajo los campos y los terrenos vinculados a la central hidroeléctrica permanecen numerosos restos arqueológicos, con cronologías que se extienden desde el final de la Edad de Bronce hasta la época ibérica. El yacimiento, por tanto, sigue latente, pendiente de una excavación integral y de una publicación monográfica que aún no ha llegado.

Según Castellana, la declaración de BCIL debe permitir ordenar los usos, facilitar el acceso a los terrenos, hoy condicionados por la propiedad privada y las limitaciones de Endesa, y garantizar una protección de todo el conjunto. Una pequeña parte del espacio se destina aún al cultivo, pero los restos se encuentran a suficiente profundidad para que las tareas agrícolas no los afecten.

El ayuntamiento de Vallfogona, en coordinación con el de Térmens y la colaboración de la asociación el Xop, entienden la protección como el inicio de una dignificación que va más allá de una tutela administrativa. A medio plazo no se descarta que alguna institución supramunicipal pueda asumir el estudio exhaustivo del yacimiento o impulsar su puesta en valor como espacio visitable. El archivo del IEI custodia las imágenes de los primeros hallazgos del poblado.