El Fondo de Transición Nuclear abre una línea de ayuda a agricultores

El Fondo de Transición Nuclear ha abierto una línea específica de ayudas para agricultores, que se suma a las existentes para las empresas. “Los agricultores y ganaderos de la zona necesitan poder invertir más”, explicó el alcalde de Maials y presidente del consell comarcal del Segrià, David Masot, en una jornada sobre las ayudas celebrada en La Granadella en la que también intervino el presidente del consell de Les Garrigues, Antoni Villas.

Ramon Armengol, director general de Desarrollo Rural de la Generalitat, participará en un acto para presentar las bases de estas ayudas que se celebrará el próximo martes a las 19.00 horas en Maials.