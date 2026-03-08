Encuentran un proyectil de la Guerra Civil con carga explosiva activa durante unas obras en L'Albagés

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

Unos operarios localizaron el jueves pasado un proyectil de la Guerra Civil mientras trabajaban en unas obras en las tuberías de riego del canal Segarra-Garrigues, en L'Albagés, Lleida. Los trabajadores llamaron al 112 y efectivos del TEDAX de los Mossos d'Esquadra se desplazaron hasta el lugar del hallazgo. Según fuentes policiales, los agentes retiraron con seguridad el artefacto, que resultó ser un proyectil de artillería de 105 milímetros, en buen estado y con carga explosiva activa. Posteriormente, los especialistas trasladaron el artefacto hasta un lugar seguro con el fin de destruirlo. La policía recuerda a la ciudadanía que si se encuentra algún artefacto explosivo no se toque, ni se manipule y se contacte inmediatamente con el 112.