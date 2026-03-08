Excarcelan al clan familiar acusado de traficar con cocaína en Bell-lloc

Publicado por A.G.B. Creado: Actualizado:

Los cuatro miembros de una misma familia de Bell-lloc que fueron encarcelados a principios de diciembre acusados de traficar con cocaína y otras drogas han salido en libertad con cargos al pagar cada uno de ellos una fianza de 2.000 euros. Su abogado, Xavier Prats, de Prats Advocats, hizo una petición de puesta en libertad con cargos o su libertad bajo fianza argumentado, entre otros motivos, que tienen arraigo. El juez de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia 3 de Lleida estimó la petición subsidiaria del letrado defensor y estableció una fianza de 2.000 euros, así como la prohibición de salida del territorio nacional y retirada del pasaporte con obligación de comparecencia los días 1 y 15 de cada mes y cuantas veces sean requeridos.

Los investigados fueron arrestados el 3 de diciembre, son dos hombres de 51 y 20 años y dos mujeres de 47 y 20. En el operativo se intervinieron 41,60 gramos de cocaína, 30,90 gramos de hachís, 11,70 gramos de marihuana, 2.180 euros, una pistola detonadora (de fogueo), dos básculas de precisión y útiles para preparar la droga en dosis para el autoconsumo.

Los Mossos d’Esquadra aseguraron entonces que “se ha desmantelado un importante punto de venta de droga del Pla d’Urgell” y afirmaron que los investigados hacían supuestas ventas de sustancias en su domicilio, alcanzando una media de unas 10 transacciones diarias. La Unidad de Investigación de Mollerussa hizo varios dispositivos de seguimiento en el domicilio. Dos de los investigados tenían antecedentes por salud pública y otros delitos, lo que complicó la investigación porque tomaban medidas de seguridad y dificultaban la actividad policial.