Mejoras en el camino para acceder al núcleo de Erta

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de El Pont de Suert finalizado esta semana los trabajos de limpieza y adecuación de las cunetas del camino rural de acceso al núcleo de Erta, una actuación necesaria para garantizar el buen drenaje del agua de lluvia y mejorar el estado general de la vía. Además, estos trabajos sirven, según informó el consistorio, para prevenir la erosión del camino, reforzar la seguridad para acceder al núcleo y facilitar la circulación de vehículos y personas.

La actuación ha supuesto una inversión de 6.050 euros que se han financiado a través del plan de Caminos de la Diputación, y se suma a los trabajos que periódicamente se llevan a cabo en el municipio para mantener y mejorar una red de caminos rurales que es esencial para la movilidad, la actividad agraria y el acceso de los vecinos a la treintena de pueblos y núcleos diseminados que forman parte de El Pont de Suert.