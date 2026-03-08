Una mujer, intoxicada por inhalación de monóxido en Alpicat

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Una mujer resultó intoxicada por inhalación de monóxido ayer en la madrugada en Alpicat, según informaron los Bombers de la Generalitat.

Los servicios de emergencias fueron alertados a las 1.00 horas de un incidente en una casa de la calle Raimat. Por lo visto, una mujer resultó intoxicada por la mala combustión de un brasero. Después de ser atendida in situ, fue evacuada al hospital Arnau de Vilanova.

Por otra parte, hubo un conato de incendio en un bloque de pisos de la plaza Josep Solans de Lleida. Los vecinos lo apagaron con un extintor.