Los regantes del canal de Urgell acuerdan empezar la campaña de riego el 23 de marzo

La campaña de riego del canal de Urgell empezará el día 23 de marzo. Así lo han acordado los regantes durante la asamblea general del mes de marzo que se ha celebrado este domingo. Las lluvias abundantes han permitido que cuando se abra la infraestructura los agricultores dispongan de cerca de 5 hidros, es decir, de 5 turnos de riego para regar sus fincas. Además, el presidente de la comunidad de regantes, Amadeu Ros, confía en que la cifra aumente durante el transcurso de la campaña gracias al deshielo. Por tercer año consecutivo, los regantes gestionarán el agua con el sistema de los 'hidros'. Para ganar "más agilidad", Ros ha apuntado que durante los dos primeros meses de campaña se harán turnos de riego generales y no hará falta que los campesinos hagan pedidos.