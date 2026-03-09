Casi cinco años sin pistas de una vecina de Cervera desaparecida: "no sabemos nada de nada de ella y no sabemos qué tenemos que hacer ahora"

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La familia de Isabel Teruel Carrillo sigue sin tener noticias de ella desde que desapareciera el 17 de junio 2021. Es decir, en tres meses se van a cumplir cinco años. Esta vecina de Cervera de 75 años desapareció en la capital de la Segarra y, desde entonces, no se ha encontrado ningún indicio sobre su paradero. Familiares y amigos colgaron carteles, hicieron búsquedas y difundieron su caso en las redes. “Pero no sabemos nada de nada de ella y nos sabemos qué tenemos que hacer ahora”, comentó este domingo a SEGRE su hija Marina.

Estos cinco años han convivido con una incertidumbre diaria. Añade que “hay momentos en los que intentas normalizarlo y otros en los que te entra angustia. Tienes la necesidad de tener algo palpable y una explicación. Es muy complicado”. Los Mossos y los Bomberos organizaron un dispositivo de búsqueda que finalizó sin encontrar ningún indicio. La mujer no se llevó nada de su domicilio.

Cifra récord de denuncias por desapariciones en la última década en la provincia con 291 casos

Los Mossos d'Esquada recibieron el año pasado un total de 291 denuncias por desapariciones en las comarcas de Lleida, la cifra más elevada de la última década y un 29,9% más que en el año 2024, cuando fueron 224. Es decir, más de cinco casos por semana. Por regiones policiales, fueron 266 de la de Ponent y 25 de la del Alt Pirineu i Aran, mientras que el ejercicio anterior fueron 213 y 11, respectivamente.

Las cifras por desapariciones en la última década han ido variando, aunque se han situado entre las 200 y las 250, exceptuando 2020. Ese año hubo una importante reducción, con 167 casos, debido a la pandemia de la Covid y las restricciones de movilidad que se alargaron durante varios meses. En 2021 y 2023 se alcanzaron las 255 y el resto de año se situaron en la horquilla de las 200 y las 250.

A nivel de Catalunya, los Mossos gestionaron el año pasado 3.682 denuncias por desaparición, una media de 10 casos diarios, un dato que pone de manifiesto la importancia de tener una respuesta integral y de atención a las familias. Los datos se hacen públicos con motivo de la conmemoración hoy del Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente. Pese a la complejidad de muchos de los casos, el 98% de las desapariciones se resuelven. De hecho, el 50% lo hacen en los tres primeros días y dos de cada tres antes de terminar la primera semana. A nivel catalán, hubo un ligero aumento del 3,3% en desapariciones de menores de 13 a 17 años (867) y un aumento del 6,4% en personas mayores de 65 años (299). Por el contrario, disminuyeron el 6,5% de 18 a 64 años (2.420). Un 59% eran hombres y un 41%, mujeres. Aunque la mayoría carecen de origen criminal, en 2025 hubo dos investigaciones por muerte violenta y ocultación de cadáver.