Consulta a los dueños de fincas sobre hacer una concentración parcelaria

El ayuntamiento de Preixana consultará a los propietarios de fincas en el entorno del Canal d’Urgell y recogerá firmas para elaborar un estudio previo a un posible proceso de concentración parcelaria. Así lo anunció el alcalde, Jaume Pané, en el marco de la 15ª edición de las jornadas técnicas con el lema Enfoquem el futur, que el municipio acogió los días 3 y 4. Según Pané, el objetivo es “garantizar un futuro agrícola más competitivo y sostenible en el contexto de la necesaria modernización del Canal d’Urgell”.

El economista Francesc Reguant abrió las jornadas reflexionando sobre la necesidad de adaptarse a los desafíos actuales, como la sequía, la sostenibilidad y el relevo generalcional. Pané defendió que “la producción de alimentos será una oportunidad en el futuro para nuestros pueblos”.

La segunda jornada se centró en cómo hacer una concentración parcelaria en los regadíos históricos del Canal d’Urgell y fue a cargo del responsable en Infraestructures.cat Carles Gabernet. El alcalde destacó que “para poder afrontar la modernización del canal y ser rentables, necesitamos ganar dimensión en nuestras explotaciones y esto pasa por la concentración”. El municipio ya se hizo una con el canal Segarra-Garrigues.