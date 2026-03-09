El Canal d’Urgell abre la campaña el día 23 y espera alcanzar siete riegos

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El Canal d’Urgell prevé abrir la campaña de riego el 23 de marzo, si bien fecha podría cambiar en función de las lluvias. El presidente de la comunidad de regantes, Amadeu Ros, explicó tras la asamblea celebrada ayer en Mollerussa que se mantendrá el sistema de los hidros, aunque con un funcionamiento más flexible en los primeros meses y con un turno general para agilizar el riego.

Ros detalló que los vigilantes seguirán anotando cada riego para controlar el consumo, aunque en esta primera fase no se trabajará con la dinámica de pedidos de otras campañas. El objetivo es hacer más ágil el arranque del riego en un contexto muy distinto al de los años de escasez de agua. “Ahora casi tenemos demasiada agua”, dijo.

La previsión es que, una vez abierto el canal, el sistema pueda llegar en poco tiempo al quinto hidro, con la posibilidad de alcanzar el sexto o incluso el séptimo si el deshielo acompaña. Todo ello dependerá, en cualquier caso, de la evolución meteorológica y de la capacidad del sistema para aprovechar las aportaciones de agua.

En cuanto a la modernización del regadío prevista en el sector B10, en Bell-lloc, Torregrossa y Els Alamús, Ros explicó que el proyecto está en fase de análisis y preparación, y que la comunidad quiere estudiar a fondo todos sus condicionantes antes de tomar decisiones. Para ello, habrá una junta de gobierno entre el 20 y el 25 de marzo para abordar todas las vertientes, desde las necesidades económicas hasta la posible llegada de nuevas ayudas públicas, especialmente en función de si se aprueban los presupuestos de la Generalitat. La modernización por sectores se plantea tras el rechazo de casi todas las colectividades a la propuesta de modernización presentada el año pasado para el conjunto de este regadío.

Ros abordó además otras cuestiones relacionadas con el estado del campo tras las lluvias. En concreto, se refirió a las afectaciones en algunos cultivos de cebada, especialmente en terrenos más arcillosos, donde el agua permanece durante más tiempo. Aun así, apuntó que parte del cereal todavía podría recuperarse si mejora la meteorología y que hay alternativas como el cultivo de maíz.