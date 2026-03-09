La escuela busca alumnos que garanticen su futuro tras esquivar el cierre

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

A pesar de no estar en peligro de cierre, ya que cuenta con una matrícula superior a cinco alumnos, la escuela Maldanell y el ayuntamiento de Maldà continúan trabajando para atraer nuevos estudiantes. Con este fin, el pasado sábado organizaron una jornada de puertas abiertas. Este curso el centro tiene siete alumnos, aunque a partir de septiembre está previsto que sean seis, ya que dos cursan actualmente 6º de Primaria y el próximo año pasarán al instituto, y por ahora, solo hay una preinscripción confirmada para I3.

La directora, Marta Térmens, recordó que el año pasado fue “crítico, porque pensábamos que la escuela cerraría”. Destacó que el ayuntamiento sigue trabajando para facilitar la llegada de nuevas familias. Este curso también se ha puesto en marcha el servicio de comedor, que facilita la conciliación familiar. La directora destacó el papel de las escuelas rurales “para evitar que los pueblos se apaguen”. Añadió que este tipo de centros son esenciales para dinamizar el territorio y que ofrecen una atención casi personalizada. “En una escuela pequeña es más fácil adaptarse a cada niño y ofrecer una educación realmente individualizada, algo que en los centros grandes resulta mucho más complicado”, concluyó.