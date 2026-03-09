Laborioso rescate de un esquiador herido en el Parque Nacional de Aigüestortes

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Un esquiador herido ha sido evacuado este lunes del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici después de un laborioso rescate que empezó el domingo por la noche. Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 19.51 horas. El hombre, que formaba parte de un grupo de tres esquiadores, sufrió un accidente y llegó al refugio de Amitges quejándose de un fuerte golpe en el tórax. Los Bombers de la Generalitat han movilizado nueve dotaciones del GRAE para atender la emergencia, que finalmente ha acabado con la evacuación del herido en helicóptero al hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Un médico que casualmente se encontraba en el refugio hizo una primera valoración y alertó de que el herido podría sufrir un neumotórax, una lesión que requería atención urgente. Ante la imposibilidad de que el helicóptero de los Bombers volara ya que no había luz, los equipos del GRAE iniciaron el ascenso por tierra. Dotaciones de la Seu d'Urgell, Cerdanyola del Vallès i Valls, junto con bomberos voluntarios de Espot, subieron con motonieves y a pie hasta el refugio, acompañados del médico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

El facultativo del SEM coincidió con el diagnóstico inicial y consideró que efectivamente se trataba de un posible neumotórax. Los equipos valoraron la posibilidad de pedir el helicóptero de los bomberos de Andorra, que dispone de capacidad para volar de noche, pero las condiciones meteorológicas lo impidieron. Ante esta situación, el médico estabilizó al herido y los equipos de rescate decidieron esperar en el refugio hasta primera hora de la mañana.

Evacuación a primera hora de la mañana

Hacia las 07.00 horas de este lunes, con la primera luz del día, ha sido posible que el helicóptero de los Bombers despegara desde la Seu d'Urgell y evacuara al herido al hospital Arnau de Vilanova de Lleida

El helicóptero ha evacuado al herido desde el refugio de Amitges a primera hora de la mañana de este lunes.Bombers de la Generalitat

Amplio despliegue de medios

El operativo ha movilizado un total de nueve dotaciones de los Bombers de la Generalitat, con efectivos del GRAE de la Seu d'Urgell, Cerdanyola del Vallès y Valls. Sólo el GRAE de Olot se ha mantenido en su base de manera preventiva para poder atender cualquier otra emergencia que pudiera surgir en Catalunya. También han participado bomberos voluntarios de Espot.