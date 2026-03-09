Libro sobre mujeres que hicieron un Verdú mejor
Una obra que recoge el testimonio y el legado de 17 referentes. Culmina un proyecto de memoria histórica de dos años
Verdú acogió ayer la presentación del libro Dones de Verdú, un proyecto que nació con el objetivo de recuperar y preservar la memoria histórica de las mujeres que han dejado huella en el municipio a lo largo del siglo XX. La iniciativa, impulsada por la asociación de mujeres Argila, la asociación cultural Xercavins y el ayuntamiento de Verdú, comenzó en septiembre de 2024 con un proceso participativo abierto a toda la población. Los vecinos pudieron proponer nombres de mujeres referentes del pueblo, y finalmente se recopilaron 17 propuestas que se traducen en 17 historias de vida.
Las autoras, Teresa Torres y Rosa Llavall, explicaron que “cada una de estas biografías recoge un recorrido vital singular, con perfiles de distintas edades, motivaciones y ámbitos, pero todas comparten un mismo denominador común: haber contribuido, a su manera, a hacer de Verdú un lugar mejor”. El año pasado ya se celebró un acto de reconocimiento a estas mujeres, y “este año el proyecto ha dado un paso más con la edición del libro, que otorga visibilidad y reconocimiento al conjunto de mujeres de Verdú que, pese a haber sido a menudo invisibilizadas, han tenido un papel esencial en la vida del municipio”, destacaron Torres y Llavall.
La obra, editada dentro de la nueva colección La Torre de Xercavins, recoge el testimonio y el legado de estas diecisiete mujeres.