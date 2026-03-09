Libro sobre mujeres que hicieron un Verdú mejor

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Verdú acogió ayer la presentación del libro Dones de Verdú, un proyecto que nació con el objetivo de recuperar y preservar la memoria histórica de las mujeres que han dejado huella en el municipio a lo largo del siglo XX. La iniciativa, impulsada por la asociación de mujeres Argila, la asociación cultural Xercavins y el ayuntamiento de Verdú, comenzó en septiembre de 2024 con un proceso participativo abierto a toda la población. Los vecinos pudieron proponer nombres de mujeres referentes del pueblo, y finalmente se recopilaron 17 propuestas que se traducen en 17 historias de vida.

Las autoras, Teresa Torres y Rosa Llavall, explicaron que “cada una de estas biografías recoge un recorrido vital singular, con perfiles de distintas edades, motivaciones y ámbitos, pero todas comparten un mismo denominador común: haber contribuido, a su manera, a hacer de Verdú un lugar mejor”. El año pasado ya se celebró un acto de reconocimiento a estas mujeres, y “este año el proyecto ha dado un paso más con la edición del libro, que otorga visibilidad y reconocimiento al conjunto de mujeres de Verdú que, pese a haber sido a menudo invisibilizadas, han tenido un papel esencial en la vida del municipio”, destacaron Torres y Llavall.

La obra, editada dentro de la nueva colección La Torre de Xercavins, recoge el testimonio y el legado de estas diecisiete mujeres.