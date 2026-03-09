Tres cortes en dos días en la línea ferroviaria de Manresa

El corte de la vía de tren obligó a sustituir seis circulaciones de ferrocarril por autocares.

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La línea de tren de Lleida a Terrassa por Cervera, la RL4, registró ayer un nuevo corte del servicio, en esta ocasión por la caída de un árbol sobre la catenaria. El tráfico estuvo cortado todo el sábado por dos desprendimientos.

La línea había quedado en condiciones para reanudar el servicio ayer por la mañana, aunque no llegó a ser posible tras la caída del árbol, un pino de grandes dimensiones, en una zona de trinchera en las inmediaciones de Sant Guim de Freixenet.

Inicialmente, Renfe habilitó un servicio alternativo de transporte entre Cervera y Manresa, que a primera hora de la tarde se reducía al trayecto entre la capital de la Segarra y Calaf. El tráfico quedó normalizado en torno a las 17.30 horas.

La interrupción afectó a tres circulaciones en sentido Barcelona, las que salen de Cervera a las 8.35, las 12.04 y las 16.48 horas, y a otras tantas en sentido contrario, que son las que pasan por esa ciuidad a la 9.22, las 12.51 y las 17.35. La circulación quedó normalizada para los dos últimos servicios de la jornada.

Por otro lado, un carril de la autovía A-2 en sentido Lleida permanecía cortado ayer a la salida del túnel del Violí y otro en sentido Barcelona, en este caso por una obra de reparación del carril derecho, en Ribera d’Ondara. Este último causó retenciones de 3 km.