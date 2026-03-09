Una marea azul de mujeres clama por la igualdad

Una marea azul de mujeres, y entre ellas algunos hombres, en el momento de la salida. - LAIA PEDRÓS

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Una marea azul de mujeres tomó ayer las calles de Agramunt en el marco de la decimocuarta Cursa de la Dona, que reunió a 830 participantes. Desde el ayuntamiento hicieron una valoración “muy positiva de esta jornada lúdica, solidaria y reivindicativa, ya totalmente consolidada”.

La actividad se enmarcó en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ya que este año coincidió con el 8M. Por este motivo, antes de iniciar el recorrido se leyó el manifiesto institucional, a cargo de representantes de la asociación de mujeres L’Esbarjo, el Club de Futbol Agramunt Escola Gerard Gatell, el Club de Futbol Sala Agramunt y el Bàsquet Agramunt Club.

El manifiesto reivindicó los derechos de las mujeres, conquistados gracias a la lucha de muchas generaciones. Recordó, además, las primeras jornadas catalanas de la mujer, celebradas en Barcelona hace casi 50 años, en mayo de 1976, que supusieron un punto de inflexión: por primera vez, ellas ocuparon un espacio público de debate para formular por sí mismas sus reivindicaciones tras décadas de silencio impuesto.

La prueba fue popular y no competitiva, con dos recorridos posibles de 6 y 8 kilómetros, este último reservado a corredores. La Cursa mantuvo su carácter solidario, destinando un euro de cada inscripción a la Associació Contra el Càncer.

La jornada contó con animación en la plaza del Mercadal, donde actuaron los Tabalers l’Espetec, que acompañaron a los inscritos hasta la salida. También se instaló un photocall para que las participantes pudieran hacerse fotos y compartirlas en redes sociales para dejar constancia de su participación. Antes de la salida hubo una sesión de aerobic a cargo del gimnasio Fitmunt, y para cerrar la mañana se celebró una bailada de country con el grupo Living Boots.