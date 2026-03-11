Desalojado un supermercado de Tàrrega por un fuerte olor a gas que provendría del alcantarillado

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Una fuerte olor a gasóleo o a algún tipo de gas ha obligado a desalojar el supermercado Plusfresc de la avenida Catalunya de Tàrrega desde primera hora de la mañana de este miércoles. Los trabajadores, que habían llegado en torno a las 7 para preparar la jornada, han detectado el olor intenso procedente principalmente de las cámaras frigoríficas y han alertado a los Bombers a las 08.43 horas.

Tres dotaciones de los Bombers de la Generalitat han acudido al lugar y efectivos del cuerpo han accedido al local con aparatos de medida y han detectado niveles elevados de un gas, tanto en el interior como en la red de alcantarillado próxima. Como medida preventiva, se ha ordenado el desalojo completo del establecimiento, que ha permanecido cerrado durante poco más de dos horas. Dos patrullas de la Policía Local han cortado parcialmente el tráfico en la avenida Catalunya para garantizar la seguridad durante la intervención.

Técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Tàrrega se han desplazado al lugar y han procedido a abrir y ventilar las alcantarillas de toda la zona. Según testimonios, el olor ya se percibía levemente ayer, pero hoy se ha vuelto mucho más intenso.

Hasta el momento no se constatan heridos ni intoxicaciones, y la situación se mantiene bajo control como actuación cautelar. El establecimiento permanecerá cerrado hasta que los Bombers y técnicos confirmen la ausencia total de riesgo para trabajadores y clientes. En este sentido, se prevé que el establecimiento pueda reabrir en breve.