La Diputación congela ayudas a 36 corporaciones por no rendir cuentas

La Diputación ha dado la orden de pago de las ayudas a la financiación de los gastos corrientes y de capital de los ayuntamientos y de gastos de capital de los consells comarcals que figuran en el plan de cooperación para este 2026 y que se elevan a 7.782.874 euros en el caso del pago de gastos de los consistorios y otros 245.000 para las EMD; más otros 7.972.552 euros para gastos de capital a ayuntamientos; 205.800 a EMD y 250.000 a consells (16,5 millones en total). Sin embargo, 34 corporaciones han quedado de momento apartadas de las subvenciones. Son 26 ayuntamientos, tres consells y 5 Entidades Menores Descentralizadas que no han rendido cuentas ante la Generalitat y la Sindicatura de Comptes. Este trámite es un requisito irrenunciable cuyo incumplimiento pone en riesgo el acceso a transferencias de la Generalitat, si bien la Diputación confirmó ayer que está igualmente obligada a congelar estos fondos. Fuentes de la corporación señalaron que de forma periódica el departamento responsable revisa los datos de rendimiento de cuentas y si las corporaciones avisasdas han cumplido el trámite podrán de nuevo acceder a las ayudas. Sin embargo, si pasados tres años desde la última anualidad del plan (es decir, máximo en 2030) no se corrige la situación, la ayuda queda suspendida de forma permanente. Los ayuntamientos ya habrían recibido la notificación de la congelación de estas ayudas.

Urgell, Pla y Segrià, entre los afectados junto a tres capitales

■ Las ayudas del plan de cooperación al pago de gastos corrientes tienen un importe fijo para los ayuntamientos de 22.416,04 euros y uno variable según la población. Para las EMD son de 5.000 euros, mientras que las transferencias de capital varían en todos los casos. En el pago de gastos, pueden alcanzar los 222.159 euros de Balaguer; 229.164 en el caso de Tàrrega o 465.000 en el de Lleida. Entre las entidades con ayudas ahora congeladas están Cervera, La Seu y Mollerussa y los consells del Urgell, el Pla y el Segrià.