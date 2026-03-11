Más de 5 millones para estudios del eje ferroviario entre Lleida y Girona

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, anunció ayer que el Govern ha retomado el Eix Transversal Ferroviari (ETF), un proyecto anunciado en 2005 por el tripartito presidido por Pasqual Maragall para conectar Lleida y Girona en tren sin pasar por Barcelona. Para ello destina 5,46 millones a la elaboración de nuevos estudios.

El primer paso ha sido encargar a la empresa pública Ifercat la elaboración de nuevos estudios informativos a partir de los que se redactaron en 2010. Estos proyectan una nueva línea ferroviaria de alta velocidad para el transporte de pasajeros que sirva también para los convoyes de mercancías.

La nueva infraestructura tendría una vía doble de ancho europeo salvo en los accesos a las principales poblaciones, entre ellas Mollerussa, Tàrrega y Cervera. El primer proyecto planteaba un corredor de 254 kilómetros, con nuevas estaciones para pasajeros en las paradas proyectadas en Lleida y hasta un tren-tranvía entre Lleida y Mollerussa.

El Govern concibe el Eix Transversal Ferroviari como una infraestructura en la que los trenes de pasajeros podrían circular a 250 kilómetros por hora, mientras que los de mercancías lo harían a 140 con apartadores específicos para facilitar la operativa. El objetivo es potenciar la conectividad del interior de Catalunya y redistribuir el tráfico ferroviario para evitar eventuales saturaciones de la red, según Paneque.

La Generalitat inició los estudios geológicos para esta infraestructura en el Pla d’Urgell en marzo de 2008, con el fin de comprobar la composición del suelo cerca de la autovía A-2. Estos trabajos que provocaron cierto recelo en la comarca.

Reparan otro talud en Sant Guim

El alcalde de Sant Guim de Freixenet, Francesc Lluch, confirmó ayer que técnicos de Adif reparán un talud por el que pasa la vía del tren de la línea de Manresa. “Hacía tiempo que se había detectado que estaba en mal estado”, explicó Lluch, quien aclaró que los trabajos podrían alargarse unos “tres o cuatro meses”. El tramo afectado está entre Sant Guim de Freixenet y el núcleo de Sant Guim de la Rabassa, y es uno de los 16 puntos de las vías de Rodalies en los que Adif impuso esta semana limitaciones temporales de velocidad en Lleida.n El Govern no aclaró a cuánto podría ascender la inversión para construir el Eix Transversal Ferroviari, que hace 20 años se cifró en 6.500 millones de euros a razón de 18 por cada kilómetro. El primer estudio del proyecto apuntaba que, salvo en Lleida, buena parte del trazado transcurría por “terreno accidentado, que se traduce en una importante proporción de túneles y viaductos”.