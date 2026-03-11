Más de la mitad de los pisos turísticos de Lleida operan clandestinos en internet

Los pisos turísticos son el segundo formato de alojamiento que más utiliza el creciente flujo de turistas extranjeros que visitan Lleida.

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El 60% de los pisos turísticos de Lleida operan en la clandestinidad en internet, su vía principal de comercialización, al carecer del obligatorio número de registro que tramita el Registro de la Propiedad ante el ministerio de Vivienda: solo 1.730 de las 4.661 viviendas vacacionales de la demarcación lo tienen y otras 193 disponen de uno provisional.

Casi dos tercios de los pisos turísticos de la demarcación de Lleida operan de manera clandestina en las plataformas digitales, su principal vía de comercialización, al carecer del obligatorio número de registro estatal, imprescindible desde el año pasado para poder comercializar su uso en internet.

Según los datos facilitados por el ministerio de Vivienda, únicamente 1.730 pisos de la demarcación de Lleida cuentan con esa identificación, obligatoria desde su implantación a comienzos de 2025 y que se expide por el Registro de la Propiedad, y otros 193 disponen de ella con carácter provisional.

Esa cifra supone poco más del 40% de las 4.661 HUT (Habitatges d’Ús Turístic) inscritas en el registro de la conselleria de Turismo de la Generalitat cuando se efectuó el último recuento oficial a finales de enero de este año. El registro de la Generalitat anota todos los inmuebles cuyos propietarios manifiestan la intención, o al menos la posibilidad, de dedicarlos al alquiler vacacional. La práctica totalidad se alquila online.

Sin embargo, desde la entrada en vigor del decreto 1312/2024 el 2 de enero de 2025 para poder ofrecer y arrendar una vivienda como HUT a través de internet resulta obligatorio disponer del número de registro para saliral mercado. La norma también obliga a los propietarios a comunicar los números de matrícula de sus inmuebles a las plataformas digitales a través de las que los comercializan y a los responsables de estas, a habilitar sus webs para que los arrendadores incluyan ese código en los anuncios y a “realizar comprobaciones aleatorias y periódicas de las declaraciones” para garantizar su fiabilidad.

Esos últimos requisitos se incumplen de manera mayoritaria: el último recuento de los anuncios en las plataformas digitales que efectúa el INE (Instituto Nacional de Estadística), cerrado en noviembre de 2025, contabiliza 2.670 ofertas de HUT en la demarcación de Lleida, una cifra casi un 40% superior a la de las autorizadas.

Los propietarios de estas últimas tenían de plazo hasta el 3 de marzo para presentar ante el ministerio de Vivienda la documentación sobre la actividad que desarrollaron el año pasado para mantener activas sus inscripciones en el registro.

Las cifras oficiales del ministerio incluyen en Lleida otras 182 viviendas con autorización para dedicarse al alquiler de temporada y otras 18 cuya inscripción en el registro para desempeñar esa actividad es provisional.