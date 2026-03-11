Un incendio en una línea eléctrica deja sin luz la Vall de Castellbò

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Un incendio fortuito en una línea de alta tensión dejó a primera hora de la mañana de ayer a todo la Vall de Castellbò sin suministro eléctrico. La avería, que empezó a las 6.45 horas, afectó a un total 938 clientes, según explicó la compañía eléctrica Endesa, que apuntó a que el restablecimiento, con la ayuda de generadores, se hizo en tres fases. La instalación de un primer generador permitió que a las tres horas de la incidencia, antes de las 10.00, recuperaran el suministro los vecinos de la zona norte del valle, que comprende los núcleos de Turbiàs, Aubet, Sant Andreu, Santa Creu y Sant Joan de l’Erm, que incluye la estación de esquí y de montaña. Fuentes de la estación explicaron que durante las primeras horas se suministraron con un generador propio y que no tenían a nadie alojado. Quedaron 295 vecinos sin suministro, que debieron esperar hasta las 15.00 horas, cuando la instalación de un gran generador en el núcleo de Castellbò permitió recuperar el servicio en la práctica totalidad del valle. Según Endesa, quedaron cuatro abonados de masías diseminadas que no recuperaron el suministro hasta cerca de las 17.00 horas. Albert Arellano, vecino de Castellbò, celebró la agilidad de la actuación.

Un equipo de técnicos de Endesa se desplazó a primera hora de la mañana y valoró los daños provocados por el fuego. Las mismas fuentes confirmaron que el incendio, junto al río de Solanell, en la zona conocida como Cal Molí, fue fortuito y que afectó a una línea de alta, media y baja tensión. La alerta la dio un vecino a las 6.45 horas. Se desplazaron tres dotaciones de Bomberos, que delimitaron la zona y apagaron el fuego del tubo de plástico que cubría la línea eléctrica. Una vez asegurado el corte del suministro por parte de la compañía, finalizaron las tareas de extinción. Endesa explicó que los generadores quedarán instalados hasta que finalice la reparación, que se prevé que será hoy.