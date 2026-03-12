El municipio de Lleida que tiene registradas cuarenta asociaciones, uno de los más dinámicos del llano

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Juneda tiene 40 entidades y asociaciones culturales, sociales y deportivas, para un total de 3.400 vecinos, que la convierten en una de las localidades más activas del llano, según indicaron responsables de estas organizaciones consultados por este diario.

Alguna ya es casi centenaria como es el caso de la coral Els Cantaires, fundada en 1927. Formada por una trentena de voces, es el único coro de Ponent integrado exclusivamente por hombres, según la entidad. Su repertorio es variado y durante casi un siglo ha interpretado sardanas, habaneras y canciones populares catalanas. La mayoría son piezas compuestas para coros masculinos. También se han atrevido con los cuplés y las canciones satíricas. Otra de las entidades cantaires es el Cor Juneda Canta, este, creado en 2017 y de composición mixta.

Algunas iniciativas ya han cumplido sus bodas de oro, como es Talma, la empresa social creada para generar oportunidades para las personas con necesidades de apoyo para desarrollarse de forma autónoma e inclusiva de cara a mejorar su calidad de vida; o el Club Hoquei Juneda, constituido en 1976 y que desde 2019 cuenta con el Club de Patinatge Artístic.

La mayoría tienen una larga trayectoria porque, según la concejala de Participación Ciudadana, Aina Camí, “toda la población está involucrada en una cosa u otra. Los jóvenes siguen el camino de sus padres y abuelos en las organizaciones ya creadas o han sido capaces de constituir algunas nuevas. Lo cierto es que Juneda es un pueblo muy activo tanto en lo cultural como en lo deportivo con una gran tradición en este ámbito”.

La Agrupació Sardanista de Juneda se fundó en 1943 a raíz de una ballada de sardanas en la plaza y poco a poco se fue consolidando hasta que en los inicios de los 60 comenzaron a expandirse con actuaciones en todo el territorio catalán.

La Associació Cultural Fonoll, promotora de la edición de la revista del mismo nombre, comenzó su andadura en 1978 y ha publicado 259 números para informar y crear un punto de debate local. Mención especial merece el festival musical Els Rentadors, que este año se celebrará del 2 al 4 de julio, remarcaron fuentes municipales.

Otras asociaciones y entidades son Els Armats dels 7 Dolors, que comenzaron su andadura en 1999 tras recuperar la tradición después de 30 años, o el grupo de Diables Els Rojos, fundado en 2006 para mantener los correfocs vivos en el pueblo. En 1972 se creó la Associació de Mares i Pares de la Escola Manuel Ortiz y en 1992 La Associació de Dones Junieta.

El Grup de Colònies Estel Nou está activo desde 1988, mientras que los jóvenes impulsaron el asociacionismo desde El Jovent Junedenc de 2012 o la Penya Ullà, de 1984, encargados de impulsar el concurso de cassoles de tros. Cabe destacar la labor del Casal d’Avis, de la junta local de la Associació contra el Càncer o de la Associació de Defensa del Patrimoni Natural La Banqueta. Entre las más nuevas están la asociación LGTBI+ Histèriques, creada de 2020 o TastaVins de 2017.

Por lo que respecta a las organizaciones deportivas, además del Club de Hoquei y su seccción de patinaje artístico, cabe destacar Club de Tenis Juneda fundado en 1969 “para potenciar la práctica de este deporte en nuestro pueblo”, dice Camí.

La Colla Ciclista la Pedalada se constituyó como club federado en 2008 y actualmente cuenta con cerca de 200 socios. Entre las principales actividades está la organización de la BTT Transbessons, que se inició en 2002, y el Trofeu Vila de Juneda. Además, la localidad cuenta con una sede de la Escola de Futbol Intercomarcal desde 2002 y de la Escola de Ciclisme Juneda-Garrigues. El Club d’Escacs de Juneda se creó en 1960, pero no se federó hasta 1972.