Piden cárcel para un letrado por falsificar una firma de un cliente en Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Fiscalía solicita una condena de cuatro años de prisión para un abogado acusado de falsificar la firma de un cliente con la que habría presentado una demanda judicial y con la que cobró 25.000 euros de este de manera indebida. El Ministerio Público acusa al letrado de un delito continuado de falsificación de documento privado en concurso medial con un delito de estafa procesal (manipular documentos en un procedimiento judicial para provocar un error del juez). Está previsto que la vista oral se celebre el próximo miércoles en la Audiencia de Lleida. Los hechos ocurrieron en Lleida en el año 2022, cuando según el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado presentó una demanda de juicio ordinario en reclamación de cantidad contra el perjudicado, aportando dos contratos de prestación de servicios profesionales como letrado con una firma falsificada por el procesado en nombre de ella. Asimismo, habría presentado un cheque por valor de 25.000 euros en una entidad bancaria y la cantidad le fue traspasada de una cuenta del cliente utilizando de manera fraudulenta un poder del cliente. Por todo, ello el Ministerio Público solicita una condena de cuatro años de cárcel, una multa de 3.000 euros (a razón de 10 euros al día durante 10 meses) y el pago de una indemnización a la víctima de 25.000 euros. Le acusa de un delito continuado de falsificación de documento privado en concurso con un delito de estafa procesal. El juzgado de Instrucción 4 de Lleida investigó el caso.

Un caso similar

En 2019, un exabogado leridano ingresó en prisión para cumplir diferentes condenas que sumaban más de siete años por estafar a clientes. En una de ellas, el Tribunal Supremo le impuso una pena dos años y tres meses de cárcel por apropiarse de 33.000 euros. Entró voluntariamente tras dictarse una orden de búsqueda.