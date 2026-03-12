La Diputación destina 3,5 millones a rehabilitar 35 viviendas de alquiler

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La Diputación destinará 3,5 millones de euros a fomentar la disponibilidad de vivienda en los municipios con riesgo de despoblación en las comarcas de Lleida. Así lo anunció ayer el vicepresidente primero de la corporación, Agustí Jiménez, en una visita al municipio de la Vansa i Fórnols, que se ha convertido en un referente en la creación de vivienda pública, con un parque actual de 18 viviendas en una población de 187 habitantes. Se trata de la segunda convocatoria de esta línea de ayudas, que se enmarca en las políticas para afrontar el reto demográfico y está destinada a los ayuntamientos y Entidades Municipales Descentralizadas (EMD) incluidos en el Estatuto del Municipio Rural. La corporación aseguró que las ayudas tendrán en los próximos años.

Las subvenciones se podrán dirigir a la compra, construcción, rehabilitación o mejora de inmuebles residenciales para destinarlos a alquiler social de primera residencia. La ayuda cubrirá, como máximo, el 90% del coste total de la actuación, que será de hasta el 95% en el caso de municipios rurales más pequeños, con un importe máximo de 100.000 euros.

La Diputación prevé que las ayudas permitan rehabilitar 35 viviendas. En la primera convocatoria, se destinó el mismo importe y se beneficiaron 33 ayuntamientos y EMD con un total de 44 actuaciones en viviendas de diversa tipología. Las bases incluyen criterios para favorecer a los municipios de menos de 500 habitantes, a los que tienen núcleos agregados y a los que han padecido una pérdida más grande de población en la última década.

Simplificación

Víctor Peguera, técnico de la corporación provincial para el Reto Demográfico, explicó que para esta edición han previsto “simplificar administrativamente” los trámites para la petición de las ayudas de modo que “más ayuntamientos puedan acceder a ellas”.

En este sentido dijo que deberán acreditar una explicación básica del proyecto y el coste previsto y “el resto de datos necesarios los complementarán técnicos de la Diputación”. Para Jiménez, las ayudas “permiten consolidar proyectos estratégicos”.