La Generalitat prevé destinar 26 millones a cerrar los vertederos de 6 comarcas en 9 años

La Generalitat prevé destinar 26 millones de euros a clausurar en los próximos 9 años los vertederos donde los habitantes de seis comarcas de Lleida depositan la basura que no reciclan. Así se desprende de los primeros documentos del nuevo plan de infraestructuras de tratamiento de residuos, que plantea cerrar “la mayoría de los depósitos de residuos de Catalunya” en el horizonte de 2035. Entre ellos figuran el de la Noguera, en Balaguer; el del Urgell, en Tàrrega; el del Pla, en Castellnou de Seana; el de la Segarra, en Cervera; el de la Cerdanya, en Bellver, y los dos de Les Garrigues, en Les Borges Blanques y La Granadella. Ahora prestan servicio a más de 180.000 personas.

La planificación del Govern propone destinar 20 millones de euros a construir centros de transferencia de residuos en cuatro de las cinco comarcas del llano de Lleida donde está previsto cerrar los vertederos: La Noguera, el Urgell, el Pla y Les Garrigues. No consta ninguno en la Segarra. Los documentos no especifican a dónde irán los desechos una vez cierren estos depósitos controlados. Sin embargo, el departamento de Territorio precisó ayer que su destino será el vertedero del Segrià, en Montoliu de Lleida.

Esto supone descartar una alternativa que el Govern planteó al año pasado, y que fue objeto de polémica. Suponía llevar la basura no reciclable (fracción resto) de la Segarra, del Urgell y Les Garrigues a las comarcas de Tarragona. Ahora el plan de la Generalitat prevé una inversión de cinco millones de euros para ampliar las instalaciones de Montoliu de Lleida y otros cuatro millones para las del vertedero intercomarcal de Fígols (Tremp), que recibe la basura del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, la Alta Ribagorça y la Val d’Aran.

La planificación del Govern prevé mantener en funcionamiento, sin cambios ni ampliaciones, el vertedero del Solsonès, en Clariana de Cardener, y del Alt Urgell, en Montferrer i Castellbò y gestionado por la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet. Este último, recientemente ampliado, deberá finalizar su vida útil hacia el año 2032 y, para entonces, está previsto transferir los residuos a Andorra para la producción de electricidad en la incineradora de La Comella.

La inversión prevista en el plan para Lleida se completa con 32 millones para instalaciones de tratamiento de residuos en Tàrrega, Tremp, La Seu y Bellver.

El canon a la basura sin reciclar, de 70 a 100 € por tonelada en 5 años

El canon de la Generalitat que grava la basura sin reciclar que entra en los vertederos deberá pasar este año de 70 a 75 euros por tonelada, y deberá seguir aumentando hasta alcanzar los 100 euros por tonelada en 2031. Así lo prevé la ley de medidas fiscales y financieras que acompaña al proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2026. Por ahora no tiene los apoyos necesarios para que el Parlament lo apruebe pero, si es rechazado, el Govern podría aplicar esta medida por otros cauces. Este gravamen supone una parte importante del coste de la gestión de la basura y, en consecuencia, del recibo de la basura que paga la ciudadanía. Evitar pagar cantidades cada vez mayores por usar los vertederos es uno de los principales motivos que llevan a municipios y consells a implantar sistemas de recogida de basura que permitan un mayor índice de reciclaje, como el puerta a puerta o los contenedores bajo llave.