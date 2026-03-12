La Seu repara el tejado de la antigua aduana para ubicar el IRTA

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los trabajos de renovación del tejado del almacén del edificio de la antigua aduana de La Seu, que va a acoger de forma provisional la primera sede pirenaica del IRTA, han finalizado. Las obras han consistido en retirar placas de fibrocemento y sustituirlas por unas planchas metálicas y han tenido un coste de 7.758,82 €. El instituto de investigación se ubicará más adelante en el centro histórico de la Seu, en el edificio conocido como Ca l’Armenter, ubicado en la calle Canonges.