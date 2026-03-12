INNOVACIÓN
La Seu repara el tejado de la antigua aduana para ubicar el IRTA
Los trabajos de renovación del tejado del almacén del edificio de la antigua aduana de La Seu, que va a acoger de forma provisional la primera sede pirenaica del IRTA, han finalizado. Las obras han consistido en retirar placas de fibrocemento y sustituirlas por unas planchas metálicas y han tenido un coste de 7.758,82 €. El instituto de investigación se ubicará más adelante en el centro histórico de la Seu, en el edificio conocido como Ca l’Armenter, ubicado en la calle Canonges.