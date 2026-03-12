Las obras de la A-2 causan retenciones en sentido Lleida en el Urgell

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El tráfico por la autovía A-2 registró ayer por la mañana retenciones de hasta tres kilómetros de longitud a su paso por la comarca del Urgell. La ralentización del tráfico y la acumulación de vehículos se concentró en el tramo situado entre Bellpuig y Vilagrassa. La causa fueron las obras de mantenimiento y pavimentación que el ministerio de Transportes está ejecutando en el carril derecho de la calzada en sentido Lleida.