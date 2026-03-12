Piden cambios normativos para las urbanizaciones con déficits

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Más de 80 alcaldes catalanes, la Federació de Municipis de Catalunya y la Associació Catalana de Municipis firmaron ayer en Barcelona un manifiesto para pedir a la Generalitat y al Parlament que garanticen los derechos de los residentes en urbanizaciones con déficits urbanísticos y no recepcionadas, áreas residenciales que surgieron entre los años 60 y 80 en un contexto de rápido crecimiento que provocaron carencias en servicios básicos e infraestructuras.

Los firmantes reclaman un plan director urbanístico de todas las urbanizaciones afectadas que funcione como herramienta marco, y propusieron modificar la ley de Urbanismo para reconocer las especificidades de municipios pequeños y con menos recursos. El manifiesto también exige, además, que la Generalitat e instituciones supramunicipales creen un fondo para destinar recursos a los ayuntamientos para financiar la redacción de proyectos urbanísticos y la adecuación estas urbanizaciones, varias de las cuales se ubican en las comarcas de Lleida.