Consulta tà auer carrèrs segurs
Vielha e Mijaran dessenhe eth nau plan locau de seguretat viau 2025-2028 adaptat ara realitat actuau. Es vesins pòden aportar es sues prepauses e suggeriments enquiath dia 26
Er Ajuntament de Vielha e Mijaran a metut en foncionament ua consulta publica prealabla ara elaboracion deth nau plan locau de Seguretat Viau 2025-2028, damb er objectiu de refortir era seguretat de toti es usatgèrs dera via e, especiaument, des collectius mès vulnerables: pedanhs, ciclistes e usatgèrs de veïculs de mobilitat personau. Aguest consistòri vò remassar era opinion dera ciutadania abans de barrar eth document, entà qu’es prioritats e mesures responguen as besonhs reaus que poguen auer es ciutadans deth municipi.
Eth baile deth consistòri de Vielha e Mijaran, Juan Antonio Serrano, ditz qu’era volentat ei qu’eth plan sigue frut deth dialòg e respongue ara realitat d’ua localitat fòrça transitada, especiaument enes epòques der iuèrn e der ostiu quan s’apròpe un gran numerò de toristes. Remèrque eth besonh d’aufrir ua atencion especiau enes entorns escolars, com era escòla Garona, er Institut d’Aran e era escòla mairau Era Cunhèra, a on se priorizaràn mesures que poguen garantir desplaçaments segurs. Er objectiu ei consolidar un hilat viau a on era velocitat se pogue adaptar ar us urban der espaci public e as usatgèrs vulnerables.
Eth consistòri vò redusir un 20% es accidents ena zòna urbana en 2028 respècte ara mesura deth periòde 2020-2023. Eth plan vò disminuir eth pes des accidents en conjunt de sinistres, actuant sus es itineraris des pedanhs, era accessibilitat e era visibilitat en espaci public. Entad aquerò son previstes milhores ena infraestructura viau, coma intervencions tà reduir era velocitat, refortir era senhalizacion, adequacion de passi de pedanhs e correccion de punts conflictius.
Amassa damb es intervencions ena via publica, eth plan prevé un paquet de mesures preventives basat en contròls e sancions entàs infraccions que generen un risc major. Eth consistòri tanben vò refortir es accions d’educacion e sensibilizacion entà promòir ua mobilitat mès segura e responsabla. Serrano apunte qu’eth plan “ajudarà a priorizar es demanes e peticions des ciutadans”. De hèt, eth consistòri amie a tèrme aué endia accions coma era milhora en enlumenat de quauqui passi de pedanhs e des zònes escolares. Eth procès de participacion s’articule a trauès d’ua enquèsta disponibla ena web municipau, ara quan se pòt accedir mejançant era plataforma vielhaparticipa.my.canva.site enquiath dia 26 de març, entà qu’es persones interessades poguen respóner eth qüestionari e formular es sues aportacions. Eth formulari ei abilitat en aranés, castelhan e catalan entà facilitar era maxima participacion.
A mès dera enquèsta en linha, eth consistòri a abilitat eth corrèu electronic participacion@vielha-mijaran.org entà canalizar prepauses e comentaris addicionaus, qu’incorporaràn ar expedient dera consulta.
Eth mès naut representant municipau explique qu’eth plan ei pensat coma er esturment de planificacion municipau entà auançar entara “reduccion progressiva des victimes mortaus e grèus en sinistres de transit”, a dit. En aguest sens s’intègre eth desplegament deth projècte Ciutat 30, orientat a milhorar eth transit en zònes escolares e a ordenar es itineraris segurs a pè e en bicicleta.