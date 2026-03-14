Una familia pide colaboración para encontrar Panxita, su perra perdida en Belianes

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Una familia pide colaboración ciudadana para localizar su perra perdida a Belianes. Según informan a través de las redes sociales, Panxita se perdió en el término de Belianes y se ha desorientado.

Lleva un arnés de color rojo, es de tamaño mediano/pequeño, de color blanco, excepto las orejas y parte del morro, que son de marrón claro, y lleva microchip. “A su familia la encuentra mucha faltar”, reza el anuncio, en el cual solicitan que si alguien la ve llame al teléfono 654875810.