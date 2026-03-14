ANIMALES
Una familia pide colaboración para encontrar Panxita, su perra perdida en Belianes
Afirman que se desorientó, lleva un arnés de color rojo
Una familia pide colaboración ciudadana para localizar su perra perdida a Belianes. Según informan a través de las redes sociales, Panxita se perdió en el término de Belianes y se ha desorientado.
Lleva un arnés de color rojo, es de tamaño mediano/pequeño, de color blanco, excepto las orejas y parte del morro, que son de marrón claro, y lleva microchip. “A su familia la encuentra mucha faltar”, reza el anuncio, en el cual solicitan que si alguien la ve llame al teléfono 654875810.