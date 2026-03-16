14 municipios de la Segarra empiezan a recibir suministro de agua de boca del Segarra-Garrigues

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Catorce municipios de Vall de Sió, entre los cuales hay Cervera y Guissona, han empezado a recibir suministro de agua de boca del canal Segarra-Garrigues.

En total 21.000 habitantes de la Segarra, que hasta ahora recibían suministro del canal de Urgell, han empezado a abastecerse del agua del Segarra-Garrigues, que proviene directa del embalse de Rialb.

Representantes institucionales de la Generalitat, del consell comarcal de la Segarra y alcaldes de municipios de la comarca han visitado el punto de conexión de suministro con el canal, en el municipio de los Plans de Sió.

El suministro evitará el enturbiamiento del agua y será de mejor calidad, además el cambio supone un ahorro económico a largo plazo. El volumen inicial previsto es de unos 2 hm³ anuales con la posibilidad de crecer en un futuro.