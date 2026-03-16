Concurridas puertas abiertas del nuevo centro de día del Alzheimer

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El nuevo centro de día especializado en enfermedades neurodegenerativas Els Pilars, de la Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Tàrrega i Comarca (AFATC), ofreció ayer una jornada de puertas abiertas a la ciudadanía, después de iniciar su actividad el pasado 9 de febrero con 64 usuarios. Durante toda la mañana, centenares de personas visitaron el equipamiento, entre ellas la alcaldesa de Tàrrega, Alba Pijuan. Los asistentes quedaron gratamente sorprendidos por el diseño atractivo y funcional del edificio, la luminosidad natural presente en todas las salas, así como por los jardines accesibles desde cada una de ellas.

La entidad organizó esta jornada para que los vecinos de Tàrrega pudieran conocer de cerca las nuevas instalaciones, fruto de años de reivindicaciones y con un coste superior a los tres millones de euros. Para que pudiera asistir el máximo de personas, se ofreció el servicio de bus urbano hasta el equipamiento, ubicado al lado del camping municipal.