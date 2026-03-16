De aprendiz polivalente a maestro efímero: Passerell imagina escenarios

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Llorenç Corbella Burgués, conocido artísticamente como Passerell, es un joven escenógrafo de Tàrrega que transforma espacios en ambientes efímeros sorprendentes, desde galas en el Liceu y escenografías de espectáculos hasta fiestas populares locales. Nacido en 1997 en la capital del Urgell, representa una nueva generación de creadores polifacéticos que crecen entre la rebeldía y la herencia familiar de las artes escénicas. “No quería ser escenógrafo por no confiar en el oficio y porque en casa siempre han estado vinculados a las artes escénicas. Mi padre se dedica a lo mismo y con el mismo nombre”, confiesa. Criado en un universo de espectáculos, decidió romper con esa tradición como un “hijo rebelde”, pero los estudios y el aprendizaje lo llevaron poco a poco a lo mismo, aunque cada uno ha seguido su propio camino en este mundo tan amplio. Hoy, tras años de proyectos variados, se aleja un poco del teatro tradicional sin desmarcarse del todo, para ‘tocar’ instalaciones, galas de premios, cortometrajes, decoraciones de fiestas populares y muchos espectáculos escénicos.

Formado en Arquitectura Efímera en Barcelona, se graduó en Escenografía en el Institut del Teatre. Su bagaje incluye cursos de escultura aplicada al espectáculo en la Escola La Llotja y estudios de diseño de interiores en la Escola Ondara de Tàrrega, además de un Erasmus en la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires. “Me considero polifacético y muy arraigado a mi ciudad”, dice, destacando cómo esta diversidad le permite abarcar desde lo teatral hasta lo efímero.

Durante diez años ha diseñado el escenario de la gala de los Premis Culturàlia donde ha podido experimentar y ha participado en otros actos de la ciudad como los escenarios de los festivales Paupaterres y Lo Memefest o la carroza de la cabalgata de los Reyes estrenada este año. Su debut profesional llegó en 2019 con Una familia normal de Alba Collado y Càndid o l’Optimisme de Miquel Mas Fiols. Ha colaborado con Martí Torras en el Teatre Eòlia (Déjà-vu, Atzucac, Not my monkeys) y con la OMAC en Crui, un concierto escenificado. En 2025 firmó el diseño de espacio para la gala Tenor Viñas en el Liceu, y este 2026 creó sus galardones. El teatro callejero, que marcó su infancia, lo llevó a construir escenografías para Llum de Fideu y Emilia Gargot y colaborar con Marc Salicrú en Teatres de Campanya en el Grec y FiraTàrrega.

“Tàrrega siempre ha apostado por mí; y debo a la ciudad quedarme y ofrecer desde aquí mi talento”, afirma Passerell, que prefiere crear desde su nuevo taller local, rodeado de su familia, amigos y de quienes también necesitan la cultura cerca. Su filosofía se apoya en la reutilización de materiales y la experimentación con texturas, siempre guiada por una poética que reivindica el compañerismo en unas Terres de Lleida rebosantes de talento artístico. Como joven creador, acepta todos los retos con ganas, dando un toque personal incluso a lo pequeño para embellecerlo.

El nombre artístico surgió para distinguirse de su padre: “Quería ponerme una firma más allá, original”. Passerell, un pájaro que evoca ingenuidad y aprendizaje, le define: “Se hacer de todo y no se hacer nada; no me he especializado en nada y me gusta tocar todos los ámbitos”. Apasionado por las aves, lo eligió con doble lectura: aprendiz eterno, polivalente en un oficio incierto donde las llamadas llegan, pero el miedo a tres meses sin trabajo acecha.

Ahora, tras no parar de trabajar, sueña con “una pieza de creación propia”. En Tàrrega, donde todo empezó, no solo construye escenarios: teje comunidad, transforma lo cotidiano en magia y honra una saga que, sin copiar, ilumina el futuro de las artes efímeras.