Investigan el incendio de dos coches en dos pueblos cercanos del Urgell

Uno de los dos coches incendiados.Bombers de la Generalitat

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Los Bombers de la Generalitat han extinguido a primera hora de la mañana de este lunes dos incendios de vehículos registrados en dos municipios de la comarca del Urgell, Ciutadilla y Maldà, separados por solo unos 12 kilómetros. El primer aviso se recibió a las 6.22 horas, cuando los equipos de emergencias fueron alertados de un coche en llamas cerca del entorno de la ermita de Sant Roc, en Sant Martí de Riucorb.

Dos dotacions dels Bombers van treballar en els incendis, que semblen intencionats.Bombers de la Generalitat

Pocos minutos después, a las 7.03 horas, se notificó un segundo incendio cerca de las piscinas de Maldà, donde también se quemó un vehículo en una finca privada.

Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación porque sospechan que ambos incendios podrían ser intencionados.