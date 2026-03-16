La cultura irlandesa vuelve con la fiesta de Saint Patrick

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Después del éxito del año pasado, la cultura irlandesa volverá a Tàrrega el próximo sábado 21 de marzo con la segunda edición de la fiesta de Saint Patrick. El evento cultural, impulsado por el periodista Aleix Cruz, que es un gran enamorado de Irlanda, se celebrará en el emblemático pub Carreró, que se transformará para la ocasión en un auténtico Irish pub. La celebración contará con la actuación en directo de Sláinte, banda veterana con más de 30 años de trayectoria en la música celta, y del dj Fionnmccool. Este año, la fiesta adopta formato de tardeo y comenzará a partir de las 19:00 horas.

Cruz destacó que la cita “ya está consolidada” y agradeció “el apoyo de la decena de patrocinadores que han hecho posible la actuación de Sláinte, una banda con instrumentos tradicionales y música de raíz celta auténtica que ya actuó a Tàrrega, en la primera edición del Ondara Folk de 1998, antecedente del actual Paupaterres. Asimismo, subrayó que “El Carreró es el local idóneo” para acoger la fiesta. No faltará la bebida típica irlandesa, y la organización anima a los asistentes a acudir con alguna prenda de color verde.