Más de 7.000 participantes en las actividades de Fruiturisme en Aitona

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Más de 7.000 personas participaron este fin de semana en las diferentes actividades de Fruiturisme en Aitona, que combinaron visitas a los campos en flor con tecnología, gastronomía, música y promoción de productes locales en la Fira Agroalimentaria Aitona amb molt de Gust. Una de las iniciativas más innovadoras fue Fruiturisme Aitona eGames, que vincula la floración con el universo del videojuego Minecraft, y la noche del sábado hubo un concierto de gospel. Asimismo, hoy está previsto el III Foro Floración y Desarrollo Rural, que reunirá a expertos de diferentes puntos del Estado para debatir sobre cómo estos proyectos dinamizan la actividad económica y turística de las zonas rurales.