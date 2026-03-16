La nieve y el agua fría no impiden el estreno de la temporada de rafting a Lleida

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La temporada de rafting arrancó oficialmente ayer en el Noguera Pallaresa –después de que el jueves ya bajaran las primeras barcas– pese al temporal, con un fuerte viento y precipitaciones en forma de nieve en el Pallars Sobirà. Una decena de personas, repartidas en dos barcas, se animaron ayer a hacer el descenso de Llavorsí.

La temperatura del agua se mantuvo entre los 7 y 8 grados, aunque el viento acentuó la sensación de frío. Por eso, a los participantes se les proporcionó una chaqueta adicional, aparte de la que habitualmente se suele llevar junto con el neopreno y el chaleco salvavidas. El inicio de la temporada coincide con la entrada en vigor del convenio con Endesa para garantizar un caudal adecuado en el río y que durará siete meses y se alargará hasta el 15 de octubre.

El viento causa estragos: Las rachas superaran los 100 km/h en el Pirineo

Las comarcas leridanas vivieron ayer un episodio de fuerte viento que obligó a los Bomberos de la Generalitat efectuar más de una sesentena de atenciones por incidentes de diferente índole.

Uno de los puntos de la demarcación más afectados fue La Seu d’Urgell, donde las rachas alcanzaron los 83,9 kilómetros por hora (km/h) y los servicios de emergencias recibieron más de una cincuentena de avisos por incidencias como techos levantados en edificios y almacenes. Los agentes retiraron de la vía pública objetos como tejas y trozos de cañerías que estaban a punto de caer, como ocurrió en la calle Llorenç Tomàs i Costa y en un céntrico inmueble de la avenida Pau Claris.

La ventada también provocó la caída de árboles, uno de ellos, en el camino de acceso a la discoteca de La Murga y, otro, en el barrio del Serrat de la Capella. El cuerpo, con la colaboración de la policía municipal y los Mossos d’Esquadra, también intervino para asegurar vallas de diferentes obras y en la retidada de uralitas inestables. También cayeron árboles en Montferrer i Castellbó, Montardit de Dalt (Sort), La Torre de Capdella, Tremp, Odèn y Soriguera.