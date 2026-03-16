Empieza una campaña de riego "históricamente buena"

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, durante la visita este lunes a las obras de la red de distribución del canal Segarra-Garrigues en Les Borges Blanques.Jordi Echevarria

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El conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha asegurado este lunes que hay "muy buenas perspectivas" para la campaña de riego de este año tras las últimas lluvias en Catalunya, que han situado la capacidad de los embalses por encima del 90%. En unas declaraciones durante una visita a las obras de construcción de la nueva red de regadío del canal Segarra-Garrigues, situada principalmente en Les Borges Blanques, el conseller ha destacado que esta campaña es "muy diferente a las de 2023, 2024 e incluso de 2025, gracias a las lluvias extraordinarias".

Sin embargo, ha remarcado que esta situación no debe hacer que el Govern "baje la guardia" respecto a todas las actuaciones que deben llevarse a cabo para estar preparados cuando la climatología no acompañe y el agua vuelva a ser escasa.

"Los presupuestos de la Generalitat de este año prevén 90 millones de euros para el regadío. Es importante no perderlo de vista e invertir en la mejora y la implantación de nuevos regadíos eficientes", ha subrayado. En este sentido, Ordeig ha recordado que este año el Govern destina 88 millones de euros en ayudas plurianuales para obras de mejora y creación de regadíos en Catalunya.

Nueva red Segarra-Garrigues

Un ejemplo de nuevo regadío son las obras del Segarra-Garrigues, que permitirán distribuir el agua a las distintas explotaciones agrícolas del sector mediante una red de tuberías a presión e hidrantes de riego, con una dotación de transformación de 6.500 m² por hectárea y año. La actuación contempla la construcción de la red secundaria y terciaria, así como todos los elementos hidráulicos necesarios –hidrantes, válvulas, ventosas, desagües y sistemas de control y telecontrol– para garantizar el suministro de agua con las presiones y caudales adecuados a cada explotación.

La obra, con un presupuesto de 10,5 millones de euros, empezó el 15 de febrero de 2025 y tiene un plazo de ejecución de 18 meses, permitiendo regar una superficie de 713 hectáreas.