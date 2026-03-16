Regulan la circulación de patinetes eléctricos en Tàrrega

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El ayuntamiento de Tàrrega ha modificado la ordenanza de circulación para regular por primera vez y de forma integral la movilidad de patinetes eléctricos. Según el texto, que tiene que pasar por pleno para hacerse efectivo, los usuarios de patinetes eléctricos deberán tener una edad mínima de 15 años (o en su caso, la que establezca la normativa estatal). Los menores solo podrán circular en zonas específicas y bajo supervisión de un adulto. En todos los casos, será necesario llevar casco. Además, tendrán que disponer de un seguro de responsabilidad civil, una placa de identificación oficial y un certificado de homologación. Los patinetes son de uso unipersonal y, por tanto, queda prohibido que dos personas circulen en uno. La velocidad máxima de circulación permitida será de 25 km/h. Deberán usar obligatoriamente los carriles bici o itinerarios señalizados respetando la preferencia de paso de los peatones. Si no hay un carril habilitado, deberán circular por la calzada de las vías urbanas tan cerca de la acera como sea posible. En las zonas de plataforma única, circularán en convivencia con los peatones. Asimismo, tendrán que disponer de elementos básicos de seguridad como sistema de frenado eficaz, dirección estable, dispositivo acústico, alumbrado y materiales reflectantes. Al circular de noche, los usuarios deberán llevar chaleco también reflectante.

Por lo que respecta al estacionamiento, usarán los lugares expresamente señalizados para tal fin. En caso de que no existan, podrán estacionarse en otros lugares siempre que no obstaculicen el tráfico de peatones ni la circulación de vehículos. Los que se encuentren mal estacionados o abandonados podrán ser retirados por la Policía Local.